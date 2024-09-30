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13:24, 30 сентября 2024Россия

Российские военные сорвали две атаки ВСУ в Курской области

Минобороны: военные сорвали атаки ВСУ в направлении курских Ольговки и Камышевки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные за минувшие сутки сорвали две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селах Ольговка и Камышевка Курской области. Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что также были сорваны две украинские контратаки в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ в Курской области потеряли до 60 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о планомерном освобождении Курской области от украинских военных.

Еще раньше Алаудинов рассказал, что российские военные выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области. По его данным, украинские подразделения, пытающиеся зайти на курском направлении, несут большие потери.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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