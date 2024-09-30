Таможня Литвы изъяла посылки с маскировочными сетками из Калининграда

Таможня Литвы изъяла посылки с маскировочными сетками из РФ для передачи Киеву

Таможенный департамент Литвы изъял в поезде из Калининграда в Москву почтовые посылки с маскировочными сетками, чтобы передать их Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«В пятницу в почтовой посылке поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, было обнаружено 22 маскировочные сетки для артиллерийских орудий, в воскресенье — еще две», — говорится в сообщении.

Таможня республики сообщила, что в сопроводительных документах было указано действительное назначение, адресат находился в Белгородской области. Плетением маскировочных сетей для российских военных, находящихся в зоне боевых действий, занимаются многие волонтеры по всей России.

Ранее стало известно, что страны Прибалтики начали строить военную инфраструктуру на границе с Россией. По словам помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, Литва, Латвия и Эстония модернизируют военную инфраструктуру для приема сил НАТО.