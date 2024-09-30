Турист получил загадочную травму головы на поле для гольфа и не выжил

На Майорке турист получил травму на поле для гольфа и не выжил

На испанском острове Майорка британский турист получил травму головы на поле для гольфа и не выжил. Подробности сообщило издание Spanish News Today.

27 сентября 61-летний мужчина отдыхал с друзьями на поле Son Muntaner — одном из лучших на курорте. Во время игры он отлучился, чтобы найти улетевший мяч, и не вернулся. Позже спутники туриста нашли его с загадочной травмой головы в тяжелом состоянии. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать иностранца, но спасти его не смогли.

Полиции пока не удалось установить причину произошедшего. По одной версии, гольфисту мог попасть по голове случайный мяч. Согласно другому предположению, у мужчины мог случиться сердечный приступ, из-за чего он упал и ударился головой. Правоохранители проведут вскрытие.

В сентябре российский турист упал с моста в реку в Сочи. 28-летний мужчина получил травму головы и переохлаждение.