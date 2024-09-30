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20:04, 30 сентября 2024Путешествия

Турист получил загадочную травму головы на поле для гольфа и не выжил

На Майорке турист получил травму на поле для гольфа и не выжил

Фото: Freepik

На испанском острове Майорка британский турист получил травму головы на поле для гольфа и не выжил. Подробности сообщило издание Spanish News Today.

27 сентября 61-летний мужчина отдыхал с друзьями на поле Son Muntaner — одном из лучших на курорте. Во время игры он отлучился, чтобы найти улетевший мяч, и не вернулся. Позже спутники туриста нашли его с загадочной травмой головы в тяжелом состоянии. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать иностранца, но спасти его не смогли.

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Полиции пока не удалось установить причину произошедшего. По одной версии, гольфисту мог попасть по голове случайный мяч. Согласно другому предположению, у мужчины мог случиться сердечный приступ, из-за чего он упал и ударился головой. Правоохранители проведут вскрытие.

В сентябре российский турист упал с моста в реку в Сочи. 28-летний мужчина получил травму головы и переохлаждение.

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      Мария Борисова
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