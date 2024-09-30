Турист в Сочи упал с моста в реку и получил серьезную травму головы

Житель Московской области упал с моста в реку в Сочи и получил травму головы

Отдыхающий в Сочи турист упал с пешеходного моста в реку и получил серьезную травму головы. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 30 сентября, с 28-летним жителем Московской области неподалеку от парка Ривьера. Отмечается, что к пострадавшему спустился прохожий, который вместе с ним ждал приезда спасателей.

Сотрудники ведомства оказали мужчине доврачебную помощь и подняли его из русла реки на носилках. «По предварительному диагнозу, пострадавший получил переохлаждение, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, — говорится в сообщении. — Он был госпитализирован».

Ранее турист решил поплавать в море в шторм в Сочи и не выжил. Трагедия произошла 29 сентября на пляже Горный Воздух на российском курорте. Сообщается, что мужчина нахлебался воды в условиях штормовых волн.