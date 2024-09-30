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12:51, 30 сентября 2024Россия

В Кремле призвали не связывать каждую атаку ВСУ с изменениями ядерной доктрины

Песков заявил, что атаки БПЛА на РФ не дают повод для использования ЯО

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Кремле призвали не связывать каждую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы с изменениями ядерной доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос журналистов, считают ли в Кремле атаку БПЛА на регионы России провокацией на фоне изменений в ядерной доктрине, Песков заявил, что не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу.

«Это документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения. Они будут формализованы», — подчеркнул он.

Несмотря на это, добавил официальный представитель Кремля, специальная военная операция (СВО) продолжается, и «какие-то увязки» каждый раз не нужно искать.

Ранее Песков пояснил, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы. «Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — резюмировал он.

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