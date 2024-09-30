В российском городе управляющая компания объяснила мощный потоп в доме вандализмом

В Новосибирске управляющая компания объяснила мощный потоп в доме вандализмом

В Новосибирске управляющая компания (УК) объяснила мощный потоп в жилом доме актом вандализма неизвестного. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о 20-этажном доме, расположенном на улице Ошанина. Несколько дней назад из комнаты с инженерными узлами хлынул кипяток, в результате чего вода залила подъезды и квартиры на нескольких этажах, а лифты пришлось отключить. По словам жильцов, когда они обратились за компенсацией, сотрудники УК заявили, что вызовут оценщика, который бесплатно зафиксирует ущерб от потопа, но за акты для суда понадобится заплатить самой организации — в противном случае комиссию не направят.

При этом причиной залива в управляющей компании назвали вандализм — там утверждают, что неизвестный около четырех утра забрался в техническое помещение и сломал кран на двух квартирах. Между тем ключи от помещения есть лишь у их жильцов и сотрудников организации, а следов взлома на замке обнаружено не было. В связи с этим жильцы считают, что кран вышел из строя.

Ранее в сентябре жители Красноярска пожаловались, что из-за прохудившейся крыши осенью и весной квартиры на нескольких этажах заливает, а на стенах образуется плесень.