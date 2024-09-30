Возле Красной площади в Москве ограничат движение

Дептранс: из-за форума 30 сентября ограничат движение возле Красной площади

Из-за проведения в Москве международного форума 30 сентября будет ограничено движение на ряде улиц возле Красной площади. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 14:00 до завершения мероприятия. Автомобильное движение закроют на улицах Ильинка и Варварка, а также Новой площади. Кроме того, 30 сентября на этих участках будет запрещена парковка.

«Стройте маршрут заранее, обращайте внимание на знаки», — подчеркнули в Дептрансе.

В понедельник, 30 сентября, отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Новые российские регионы накануне провели торжественные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения с Россией.