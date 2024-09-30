Задержание ФСБ диверсантов в Ингушетии попало на видео

ФСБ показала видео задержания диверсантов в Ингушетии

ФСБ показала видео задержания диверсантов в Ингушетии. Запись опубликовало РИА Новости.

В начале видео силовики вскрывают дверь и заходят в квартиру к диверсантам — те сразу открывают огонь. Далее мы видим кадры с последствиями перестрелки. Затем демонстрируется оружие, из которого ликвидированный диверсант стрелял по сотрудникам ФСБ. Вторая половина видео показывает фрагменты допроса с другим задержанным: он подходит к стене и вскрывает схрон с различными боеприпасами, среди которых несколько гранат, взрывчатка, автоматическое оружие с большим количеством запасных магазинов и гранатомет.

Ранее стало известно, что в Ингушетии сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий, которые готовила группа из восьми человек. Диверсанты намеревались совершить нападения на энергообъекты республики, а также на сотрудников правоохранительных органов.