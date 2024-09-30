ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсий в Ингушетии

ФСБ предотвратила серию диверсий в Ингушетии и задержала 7 человек, один убит

В Ингушетии сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий, которые готовила группа из восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Диверсанты намеревались совершить нападения на энергообъекты республики, а также на сотрудников правоохранительных органов.

Преступная группировка состояла из восьми человек, один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Остальные с санкции суда были отправлены в СИЗО.

В ходе обысков силовики нашли у подозреваемых взрывчатку, пять автоматов, девять пистолетов, гранатомет и гранаты.

27 сентября сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб.