ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсий в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий, которые готовила группа из восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Диверсанты намеревались совершить нападения на энергообъекты республики, а также на сотрудников правоохранительных органов.
Преступная группировка состояла из восьми человек, один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Остальные с санкции суда были отправлены в СИЗО.
В ходе обысков силовики нашли у подозреваемых взрывчатку, пять автоматов, девять пистолетов, гранатомет и гранаты.
27 сентября сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб.