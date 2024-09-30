В Ингушетии один из восьми диверсантов оказал сопротивление ФСБ и был ликвидирован

Сотрудники ФСБ ликвидировали одного из восьми диверсантов, готовивших нападения на энергообъекты в республике Ингушетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Бандит оказал вооруженное сопротивление при задержании, ответным огнем его уничтожили.
Преступная группировка из восьми жителей Ингушетии намеревалась совершить серию диверсий. Они также планировали нападения на силовиков.
Семеро подозреваемых заключены под стражу. У них при обысках нашли крупный арсенал в тайниках. Изъяты 10 килограммов тротила, 9 пистолетов, 5 автоматов, гранатомет, 11 гранат.