В Ингушетии один из восьми диверсантов оказал сопротивление ФСБ и был ликвидирован

ФСБ ликвидировала при задержании одного из восьми диверсантов в Ингушетии

ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсий в Ингушетии

Начало событий в новости ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсий в Ингушетии

Сотрудники ФСБ ликвидировали одного из восьми диверсантов, готовивших нападения на энергообъекты в республике Ингушетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Бандит оказал вооруженное сопротивление при задержании, ответным огнем его уничтожили.

Преступная группировка из восьми жителей Ингушетии намеревалась совершить серию диверсий. Они также планировали нападения на силовиков.

Семеро подозреваемых заключены под стражу. У них при обысках нашли крупный арсенал в тайниках. Изъяты 10 килограммов тротила, 9 пистолетов, 5 автоматов, гранатомет, 11 гранат.