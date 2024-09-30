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10:08, 30 сентября 2024Силовые структуры

В Ингушетии один из восьми диверсантов оказал сопротивление ФСБ и был ликвидирован

ФСБ ликвидировала при задержании одного из восьми диверсантов в Ингушетии
Начало событий в новости ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсий в Ингушетии

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ ликвидировали одного из восьми диверсантов, готовивших нападения на энергообъекты в республике Ингушетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Бандит оказал вооруженное сопротивление при задержании, ответным огнем его уничтожили.

Преступная группировка из восьми жителей Ингушетии намеревалась совершить серию диверсий. Они также планировали нападения на силовиков.

Семеро подозреваемых заключены под стражу. У них при обысках нашли крупный арсенал в тайниках. Изъяты 10 килограммов тротила, 9 пистолетов, 5 автоматов, гранатомет, 11 гранат.

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      Любовь Ширижик
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