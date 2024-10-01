Алиев назначил нового посла Азербайджана в России

Алиев назначил Рахмана Мустафаева новым послом Азербайджана в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рахмана Мустафаева новым послом страны в России. Распоряжение опубликовало государственное информационное агентство «Азертадж».

«Назначить Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — сказано в тексте документа.

Ранее президент Азербайджана отозвал Полада Бюльбюль оглы с поста посла в Москве. Он занимал эту должность с 2006 года. До этого Бюльбюль оглы также являлся министром культуры Азербайджана. Позднее российский президент Владимир Путин наградил азербайджанского экс-посла орденом Александра Невского.

