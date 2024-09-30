Путин наградил Бюльбюль оглы орденом Александра Невского

Путин наградил экс-посла Азербайджана в России орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского.

«За заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзничества, взаимодействия наградить Орденом Александра Невского Бюльбюль оглы Полада», — говорится в подписанном президентом Указе.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Бюльбюль оглы с должности посла в России. Он занимал эту должность с 2006 года. До этого он также занимал должность министра культуры Азербайджана.