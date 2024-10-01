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02:46, 1 октября 2024Мир

Политолог заявил об искренности Байдена в вопросе начала мировой войны

Политолог Саймс: Байден искренен, когда говорит о нежелании мировой войны
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Global Look Press

Американский президент Джо Байден искренен, когда говорит, что не хочет мировой войны, заявил политолог Дмитрий Саймс в интервью изданию «Аргументы и факты» («АиФ»).

По его словам, 81-летний политик, как человек в возрасте, хорошо помнит Карибский кризис. Он отметил, что глава США не хочет обострения украинского конфликта и начала мировой войны. Кроме того, сейчас демократы не хотят накалять атмосферу перед выборами, чтобы не давать дополнительных козырей кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, указал Саймс.

«В противном случае он может сказать, что президент США рискнул жизнями американцев и судьбой страны», — предположил он.

Ранее Байден заявил, что якобы взятие Киева Россией приведет к началу третьей мировой войны.

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      Марина Совина
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