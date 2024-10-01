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14:37, 1 октября 2024Экономика

Домохозяек призвали полить стены пеной для бритья

Эксперты «БелНовости» рекомендовали отмыть межплиточные швы пеной для бритья

Фото: Imago / Zoonar.com / Borisova Marevg / Globallookpress.com

Пена для бритья станет отличным средством для борьбы с грязью в швах между плитками в ванной. Советом по необычному применению этого средства поделились эксперты «БелНовости».

Специалисты рекомендовали нанести средство на межплиточные швы и «пройтись» по ним старой зубной щеткой. Пену посоветовали оставить на стенах хотя бы на четверть часа, затем смыть. После домохозяйкам следует протереть поверхность салфеткой из микрофибры. В итоге швы станут чистыми и белоснежными, заверили эксперты. Если результата не удалось достигнуть с первого раза, рекомендуется повторить уборку, используя вместо пены для бритья зубную пасту.

Ранее эксперты «БелНовости» посоветовали класть вместе с грязными вещами в стиральную машину влажную салфетку. Это сделает стирку эффективнее, поскольку салфетка будет «притягивать» пыль и частицы шерсти, уверены специалисты.

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      Мария Черкасова
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