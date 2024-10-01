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10:58, 1 октября 2024Силовые структуры

ФСБ поймала незаконно оформившую гражданство 16 украинцам преступную группу

В Москве арестованы члены преступной группы, оформившие гражданство 16 украинцам

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве арестованы члены преступной группы, которая незаконно оформляла документы для получения гражданства России 16 украинцам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, группа состояла из шести человек. В нее входили граждане России и Молдавии, а также бывший работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу. С 2021 по 2023 годы они подыскали 16 граждан Украины, которые хотели получить гражданство России, но у которых не было на это законных оснований. За деньги злоумышленники изготовили документы и внесли в них заведомо ложные сведения о регистрации украинцев на территории Донецкой народной республики (ДНР) в тот период, когда ДНР еще не входила в состав России. Это позволило гражданам Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке.

В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и по части 4 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов и печатей»). Они заключены под стражу. Все материалы переданы в суд.

По данным правоохранителей, преступная деятельность всех фигурантов была выявлена и пресечена следователями столичного СК совместно с сотрудниками ФСБ России и полицейскими. Силовики провели более 10 обысков и выемок в двух регионах. Были обнаружены и изъяты многочисленные штампы, печати государственных органов и учреждений, в том числе и иностранных государств.

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      Анна Габай
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