Илон Маск предсказал окончательный переход на электрокары

Илон Маск заявил, что в будущем в мире будут ездить только на электрокарах

В будущем в мире будут ездить только на электрокарах, а транспорт с двигателями на сгораемом топливе практически не будет встречаться и использоваться. Окончательный переход машин на питание от аккумуляторов предсказал американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдаленной перспективе. Автомобили (с двигателем) внутреннего сгорания станут редкими, как лошади», — заявил предприниматель.

Илон Маск возглавляет компанию Tesla Motors, которая занимается разработкой и производством электромобилей, а также связанных с ними технологий. Ранее в этот же день стало известно, что бизнесмен сохранил звание богатейшего человека в США по версии журнала Forbes.