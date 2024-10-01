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20:28, 1 октября 2024Экономика

Илон Маск предсказал окончательный переход на электрокары

Илон Маск заявил, что в будущем в мире будут ездить только на электрокарах

Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress.com

В будущем в мире будут ездить только на электрокарах, а транспорт с двигателями на сгораемом топливе практически не будет встречаться и использоваться. Окончательный переход машин на питание от аккумуляторов предсказал американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдаленной перспективе. Автомобили (с двигателем) внутреннего сгорания станут редкими, как лошади», — заявил предприниматель.

Илон Маск возглавляет компанию Tesla Motors, которая занимается разработкой и производством электромобилей, а также связанных с ними технологий. Ранее в этот же день стало известно, что бизнесмен сохранил звание богатейшего человека в США по версии журнала Forbes.

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      Полина Кислицына
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