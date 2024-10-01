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18:03, 1 октября 2024Экономика

Маск сохранил звание богатейшего человека в США

Forbes: Илон Маск остался богатейшим человеком в США третий год подряд
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Предприниматель Илон Маск сохранил звание богатейшего человека в США по версии журнала Forbes. Основатель Tesla и владелец соцсети Х остается лидером рейтинга третий год подряд, сообщает издание.

В список богатейших людей Америки по версии Forbes входят 400 человек. В 2024 году их общее состояние оценили в рекордные 5,4 триллиона долларов.

Бизнесмен Илон Маск сохранил статус богатейшего американца, несмотря на то что за год стал беднее на семь миллиардов долларов. Его состояние на текущий момент составляет 244 миллиарда.

На второй строчке рейтинга расположился основатель Amazon Джефф Безос, его капитал оценили в 197 миллиардов долларов. «Бронзу» взял Марк Цукерберг, состояние которого увеличилось до 181 миллиарда долларов. Как ранее отмечал Bloomberg, его капитал вырос в шесть раз после запуска метавселенной.

Состояние богатейших россиян также выросло в 2024 году на 31,025 миллиарда долларов. Лидером среди них является председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин, занимающий в мировом топе богачей 56-е место с 32,6 миллиарда долларов.

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      Вячеслав Агапов
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