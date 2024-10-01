Кабан вышел нагулять жирок и попал на фото

Окский заповедник показал кабана, вышедшего нагулять жирок

Кабан в Окском заповеднике вышел нагулять жирок перед зимой и попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Вепри и их друзья».

По словам сотрудников заповедника, этой осенью в пойме Пры желуди есть, но местами. В одном из таких мест стоит фотоловушка, которая снимает кабанов, пришедших по желуди.

Специалисты рассказали, что калорийность желудей составляет 387 килокалорий на 100 граммов, поэтому звери, готовящиеся к зиме, стремятся полакомиться плодами дуба.

«Кстати, обратите внимание на фигуру этого кабана — худым его не назовешь. Похоже, его осенние дела идут неплохо», — говорится в описании к фото, на котором запечатлено упитанное животное.