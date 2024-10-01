Коуч и вебкам-модель заключили договор о мытье посуды и регулярности секса

Двое британцев вступили в романтические отношения и заключили контракт о правилах поведения. Об этом пишет Daily Mirror.

41-летняя Рози Моррелл и 51-летний Маркус Уайт из Дорчестера, Британия, начали встречаться еще восемь лет назад. Уайт работает коучем, а Моррелл секс-терапевтом и параллельно вебкам-моделью. Оба с самого начала были сторонниками предельной честности во всех аспектах отношений. В какой-то момент они решили оставить подробный контракт, который закрепит на бумаге их взаимные права и обязанности. В итоге в документе Уайт и Моррелл прописали не только бытовые и финансовые обязательства друг перед другом, но и сексуальные нужды каждого, а также перечислили эмоциональные «триггеры», которых следует избегать.

Среди правил в сексе, например, упоминается, что Уайт может мастурбировать, используя для этого фото и видео партнерши. Так пара решила разобраться с проблемой просмотра порнографии. Моррелл при этом подчеркивает, что понимает, как для мужчины важна разрядка. Среди бытовых дел Моррелл взяла на себя стирку, уборку и готовку, Уайт же обязался заниматься всеми видами ремонта и других работ. В контракте прописано, что Уайт не должен повышать голос, а Моррелл должна четко доносить до партнера свои желания и просьбы.

Кроме того, пара регулярно пересматривает условия контракта. В установленные даты они садятся за стол переговоров, чтобы обсудить отдельные пункты или добавить новые. У них также есть план на случай разрыва: у Моррелл и Уайта отдельные банковские счета, и они ведут списки имущества, которое в случае расставания каждый их них сможет забрать себе.

По словам Моррелл, такие жесткие правила могут кому-то показаться похожими на работу. Она признает, что их случай исключительный, однако любые романтические отношения требуют труда. Плюсом контракта она считает возможность разрешить любую проблему в момент ее возникновения.

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