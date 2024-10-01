Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 1 октября 2024Россия

Мать пропавшего год назад бойца «Шторм Z» потребовала у военных выдать ей тело сына

Боец СВО пропал при штурме, мать за год не смогла узнать ничего о его судьбе

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) из Карачаево-Черкесии пропал при штурме одного из населенных пунктов в Донецкой народной республике. За прошедший после этого год мать военного так и не смогла добиться признания факта его смерти, сообщает издание 161.ru.

Мужчина ушел на спецоперацию из мест заключения. С сентября 2023 года он не выходил на связь с родными, мать получала о его судьбе противоречащие друг другу сведения. Так, один из сослуживцев рассказал, что солдата «изрешетило очередью». При этом командование до сих пор не подтвердило факт смерти бойца.

Один из командиров отряда «Шторм Z», в котором проходил службу мужчина, предложил матери внести его в список пропавших, при этом признался, что эта мера — «для успокоения».

Почти за год россиянка несколько раз ездила в ростовский морг, однако так и не нашла там сына. «Пусть тело возвращают. Требую тела!» — потребовала женщина и пожаловалась на невозможность устроить похороны.

Ранее в Иркутской области сестры и опекун бойца СВО поспорили из-за «гробовых» выплат за другого бойца спецоперации. Не исключено, что установить справедливость им удастся только после обращения в суд.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

      В России заочно осудили на 14 лет воевавшего за Украину финского наемника

      Под Москвой 14-летняя школьница выпрыгнула из машины пытавшегося похитить ее мужчины

      Мужчина отбился от акулы веслом

      Мать пропавшего год назад бойца «Шторм Z» потребовала у военных выдать ей тело сына

      Эстония захотела передать Украине больше своей военной продукции

      Россиянина осудят за совершенную 32 года назад расправу над школьницей из-за наркотиков

      Названа предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина

      В ДНР предрекли попадание ВСУ в котел в Угледаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше