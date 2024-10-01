Мать пропавшего год назад бойца «Шторм Z» потребовала у военных выдать ей тело сына

Боец СВО пропал при штурме, мать за год не смогла узнать ничего о его судьбе

Боец специальной военной операции (СВО) из Карачаево-Черкесии пропал при штурме одного из населенных пунктов в Донецкой народной республике. За прошедший после этого год мать военного так и не смогла добиться признания факта его смерти, сообщает издание 161.ru.

Мужчина ушел на спецоперацию из мест заключения. С сентября 2023 года он не выходил на связь с родными, мать получала о его судьбе противоречащие друг другу сведения. Так, один из сослуживцев рассказал, что солдата «изрешетило очередью». При этом командование до сих пор не подтвердило факт смерти бойца.

Один из командиров отряда «Шторм Z», в котором проходил службу мужчина, предложил матери внести его в список пропавших, при этом признался, что эта мера — «для успокоения».

Почти за год россиянка несколько раз ездила в ростовский морг, однако так и не нашла там сына. «Пусть тело возвращают. Требую тела!» — потребовала женщина и пожаловалась на невозможность устроить похороны.

Ранее в Иркутской области сестры и опекун бойца СВО поспорили из-за «гробовых» выплат за другого бойца спецоперации. Не исключено, что установить справедливость им удастся только после обращения в суд.

