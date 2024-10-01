В регионе России возник спор из-за «гробовых» выплат между сестрами и опекуном бойца СВО

В Иркутской области произошел спор из-за гробовых выплат бойца СВО

В Иркутской области произошел спор из-за «гробовых» выплат бойца специальной военной операции (СВО) на Украине. Претендентами на получение денег оказались как его родные сестры, так и опекун, и мать его ребенка, с которым тот не состоял в официальном браке. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Россиянин ушел на фронт добровольцем, а весной 2024 года стало известно, что он уже не вернется. Орден вручили опекуну военного, она же обратилась за выплатами.

Вместе с тем у мужчины есть родные сестры, которые оказались под опекой другой женщины. «Сестры погибшего тоже сироты, почему им никакой выплаты? Даже орден и знамя вручили опекуну, а сестрам на память ничего не осталось», — возмутилась опекун сестер бойца СВО.

С ее слов, у военного также остался маленький ребенок, но брак был не зарегистрирован, и мать его ребенка не стала ни на что претендовать. «Недавно мы сходили в военкомат. Нам пояснили, что опекун через суд может признать себя родителем Александра и тогда она точно получит все деньги», — рассказала россиянка. На связь опекун бойца СВО, по ее словам, с его сестрами не выходит.

Как пояснил изданию военный юрист Юрий Пинчук, кровные родственники погибшего, в частности, братья и сестры, могут претендовать на выплаты до 23 лет, если они являются студентами-очниками. Если на выплаты претендует опекун военного, то ближайшие родственники могут подать документы в военкомат и заявить о кровном родстве. В случае если военкомат в письменной форме откажет в выплатах, дело может дойти до суда.

Ранее Верховный суд России назвал причины отказа в «гробовых» выплатах родителям. Россиянка пожаловалась, что отец ее сына якобы несправедливо оформил на себя страховую сумму, единовременное пособие, денежную компенсацию на общую сумму в 6,5 миллиона рублей, поскольку тот «не платил алименты, не занимался воспитанием детей и даже не знал, что сын отправился на СВО». Однако в судах Владивостока матери ответили, что отец не был лишен родительских прав и имел полное право на эти выплаты.