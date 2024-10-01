МИД Израиля призвал изолировать Иран из-за акта агрессии

МИД Израиля: мир должен изолировать Иран и ввести санкции из-за акта агрессии

Иран совершил «акт агрессии и провокации» в отношении Израиля, за что страна должна быть изолирована. Об этом указано в заявлении МИД Израиля, передает ТАСС.

Утверждается, что Тегеран совершил «беспрецедентное» нападение на Израиль, не прислушавшись к призывам и предостережениям международного сообщества и поставив ситуацию на Ближнем Востоке под серьезную угрозу эскалации.

«Иран напал на Израиль, совершив акт агрессии и провокации. Все страны мира должны изолировать Иран, ввести против него парализующие санкции и объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», — заявили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль. «Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам», — сказал он.