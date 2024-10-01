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13:35, 1 октября 2024Силовые структуры

МВД опровергло инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости

Волк: МВД не выступало с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о том, что ведомство выступило с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 киллометров в час. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

Волк отметила, что МВД России не поддерживало такую инициативу. «С 2019 года такие предложения неоднократно высказывались представителями различных организаций и экспертами дорожно-транспортной отрасли», — заявила она. Однако МВД всегда выступало категорически против.

Кроме того, ведомство считает, что необходимо провести оптимизацию в области законодательства, связанного с организацией дорожного движения, а также ревизией улично-дорожной сети федеральных автодорог и городов, чтобы понять обоснованность ограничений режима скорости и целесообразности использования систем, которые обеспечивают автоматическую фото- и видеофиксацию.

Также МВД не раз выступало за корректировку скоростного режима на федеральных трассах, в частности за повышение разрешенной скорости движения.

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      Екатерина Кашурникова
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