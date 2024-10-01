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10:36, 1 октября 2024Бывший СССР

На Украине признали незначительность приглашения в НАТО

На Украине заявили о незначительности приглашения в НАТО

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

На Украине признали незначительность приглашения в НАТО для прекращения конфликта с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, только полноправное членство страны в альянсе позволит остановить боевые действия. «Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в НАТО до конца своего срока на посту главы государства. По данным FT, 12 октября американский лидер проведет заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат «Рамштайн»).

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      Алевтина Запольская
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