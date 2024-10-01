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08:47, 1 октября 2024Мир

В США заявили о планах Байдена продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО

FT: Байден продвинет заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего cрока

Фото: Bonnie Cash / Global Look Press

Президент США Джо Байден может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в НАТО до конца своего срока на посту главы государства. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника.

Он рассказал, какие именно изменения в этом контексте могут произойти до января. По данным издания, 12 октября американский лидер проведет заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат «Рамштайн»).

Ранее постоянный представитель США при блоке Джулианн Смит заявила, что Украина все еще не соответствует требованиям, чтобы стать кандидатом на вступление в Североатлантический альянс. Она отметила, что «союзники по НАТО тесно сотрудничают» с Киевом, чтобы помочь Украине добиться прогресса.

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      Марина Совина
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