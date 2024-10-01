На Украине признали значительное продвижение ВС России в Угледаре

Лишь одна улица в Угледаре остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Значительное продвижение российских войск признал украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.
«Враг продвинулся возле Богоявленки, Цукурино и в Угледаре», — говорится в публикации.
Как следует из данных опубликованной проектом карты, российские войска находятся на расстоянии всего трех километров от Богоявленки, куда, предположительно, должны эвакуироваться находящиеся в Угледаре украинские соединения.
Ранее боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил о невозможности вывода войск из Угледара. По его словам, ВС России взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации из города.