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13:05, 1 октября 2024Россия

Под Москвой 14-летняя школьница выпрыгнула из машины пытавшегося похитить ее мужчины

В Мытищах школьница выпрыгнула на ходу из машины пытавшегося похитить ее мужчины

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В поселке Поведники в подмосковном городском округе Мытищи 14-летняя школьница выпрыгнула на ходу из машины мужчины, который пытался ее похитить. Родители девочки месяц ждут, когда полиция найдет преступника. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, 2 сентября несовершеннолетняя выходила из магазина «Пятерочка». К ней подошел незнакомец и предложил подвезти ее до дома. Мать школьницы отметила, что та сначала отказалась, но мужчина был настойчив и уговорил ребенка сесть к нему на переднее сиденье.

Спустя минуту девочка поняла, что ошиблась и стала просить остановить машину, но водитель на ее мольбу не обращал никакого внимания. Тогда школьница отстегнула ремни безопасности и выпрыгнула из автомобиля на полном ходу, водитель даже не остановился.

Юная жительница Подмосковья получила закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости, черепно мозговую травму и множество ссадин. Сейчас она передвигается на костылях, девочке предстоит еще одна операция. Ее обидчика так и не нашли.

«Ни к кому не приходили следователи, никого ни о чем не спрашивали. Я обратилась ко следователем. Они сказали, что у них не было времени выехать, но они смотрят камеры», — поделилась мать пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге голый мужчина преследовал двух школьниц и ублажал себя.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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