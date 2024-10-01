Под Москвой 14-летняя школьница выпрыгнула из машины пытавшегося похитить ее мужчины

В Мытищах школьница выпрыгнула на ходу из машины пытавшегося похитить ее мужчины

В поселке Поведники в подмосковном городском округе Мытищи 14-летняя школьница выпрыгнула на ходу из машины мужчины, который пытался ее похитить. Родители девочки месяц ждут, когда полиция найдет преступника. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, 2 сентября несовершеннолетняя выходила из магазина «Пятерочка». К ней подошел незнакомец и предложил подвезти ее до дома. Мать школьницы отметила, что та сначала отказалась, но мужчина был настойчив и уговорил ребенка сесть к нему на переднее сиденье.

Спустя минуту девочка поняла, что ошиблась и стала просить остановить машину, но водитель на ее мольбу не обращал никакого внимания. Тогда школьница отстегнула ремни безопасности и выпрыгнула из автомобиля на полном ходу, водитель даже не остановился.

Юная жительница Подмосковья получила закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости, черепно мозговую травму и множество ссадин. Сейчас она передвигается на костылях, девочке предстоит еще одна операция. Ее обидчика так и не нашли.

«Ни к кому не приходили следователи, никого ни о чем не спрашивали. Я обратилась ко следователем. Они сказали, что у них не было времени выехать, но они смотрят камеры», — поделилась мать пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге голый мужчина преследовал двух школьниц и ублажал себя.