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09:30, 11 июля 2024Россия

На Урале голый мужчина преследовал на машине девятиклассниц и ублажал себя

E1.ru: в Екатеринбурге голый мужчина преследовал двух школьниц и ублажал себя

В Екатеринбурге голый мужчина на машине Renault Logan преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Развратные действия уральца попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На предоставленном видеоролике видно, как горожанин без одежды выходит из припаркованного авто. Он следует вдоль забора, наблюдая за кем-то. Затем он возвращается к машине, садится в салон и уезжает.

Как выяснило издание, девочки шли домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные школьницы отметили, что незнакомец при них мастурбировал. В полицию несовершеннолетние не обращались.

Предположительно, этот же житель Екатеринбурга обнаженным подходил около двух недель назад к женщине, возвращавшейся ночью от подруги. Россиянка заявила, что прохожий протягивал что-то в руке и крикнул: «Девушка, это вам». Она не растерялась и попыталась заговорить с незнакомцем. Тот поспешил скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по обоим эпизодам.

Ранее сообщалось, что в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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