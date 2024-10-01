Россиянам назвали способы сэкономить при покупке авто

Автоэксперт Мигаль: дилеры могут сэкономить до 300 тысяч рублей при покупке авто

Существуют способы, позволяющие россиянам сэкономить при покупке новой или подержанной машины, рассказал основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Если говорить о приобретении нового автомобиля, то можно воспользоваться дисконтными предложениями дилеров, сообщил автоэксперт. Например, сейчас действуют положения импортеров, которые позволяют сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей, уточнил Мигаль. Он добавил, что покупка нового автомобиля у игрока с репутацией также даст шанс сэкономить, так как это позволяет воспользоваться многими дополнительными программами, включая трейд-ин и другие.

«Кроме того, в текущем году Минпромторг пролонгировал программы государственной поддержки на приобретение нового автомобиля для сотрудников сфер здравоохранения и образования, а также других категорий. Представителям данных категорий граждан можно купить новый автомобиль с 20-процентной скидкой, а для жителей Дальневосточного федерального округа размер бонуса составляет 25 процентов», — поделился эксперт.

При покупке автомобиля с пробегом также стоит отдать предпочтение площадкам с большим выбором, убежден собеседник «Ленты.ру». Это позволит изучить предложения сразу от нескольких компаний.

«При этом стоит мониторить не только предложения в своем регионе, так как зачастую цены в столичных городах существенно отличаются от стоимости автомобилей в регионах. Например, в Санкт-Петербурге в 2023 году средняя цена авто с пробегом составила более миллиона рублей, а в Тюмени — чуть больше 800 тысяч рублей», — посоветовал Мигаль.

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