Популярная российская певица опубликовала фото с голой грудью

Популярная российская певица и композитор Тугушева Эльвира Сергеевна, выступающая под псевдонимом Elvira T, показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркале в ванной комнате. Так, она предстала перед камерой в черно-белых плавках с анималистичным принтом, прикрыв при этом голую грудь рукой. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

Ранее сообщалось, что российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, обнажила грудь на зарубежной вечеринке. Уточнялось, что манекенщица появилась в парижском отеле в прозрачном черном макси-платье, отказавшись от бюстгальтера.

