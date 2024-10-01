Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 75-летием образования Китайской Народной Республики (КНР). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования КНР. Китай встречает этот знаменательный юбилей впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии», — заявил российский президент.

Путин пообещал продолжить совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений между Россией и Китаем.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что Пекин четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине. По его словам, Пекин не участвует в устраиваемых Западом в псевдомирных конференциях. Он напомнил, что такие встречи проводятся исключительно для проталкивания своей ультимативной «формулы мира», которая опасна эскалацией конфликта.