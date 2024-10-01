Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Добрынина

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Добрынина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Вячеслава Добрынина. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства назвал Добрынина ярким, талантливым, неординарным человеком.

«Вячеслав Григорьевич был предан своему призванию и внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки», — говорится в письме.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский рассказал о своей дружбе с композитором.