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06:29, 1 октября 2024Наука и техника

Создана роботизированная рука с отделяемой кистью

Роботизированную руку научили сбрасывать кисть для контакта с предметами

Кадр: Beyond Manual Dexterity / YouTube

Ученые швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представила роборуку с отделяемой кистью. Об этом сообщает издание The Verge.

Изобретение показали на Международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации в конце сентября. По словам ученых, когда они работали над роборукой, то решили выйти за рамки ограничений в робототехнике. Отделяемая от корпуса робота рука создана для контакта с мелкими предметами.

Авторы исследования рассказали, что робот управляется с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ). Их устройство — бимодальная роботизированная рука с расширенными возможностями захвата — научилось при необходимости отделяться от корпуса робота и перемещаться с помощью искусственных пальцев.

По словам швейцарских ученых, робототехники десятилетиями черпали вдохновение в окружающем мире. Однако они решили не копировать тело человека полностью. Так, пальцы роботизированной руки могут сгибаться в обе стороны для обеспечения лучшего захвата и удерживать несколько предметов одновременно.

«Это похоже на фильм ужасов. Думаю, что мы первые, кто внедрил эту идею в робототехнику», — заключил соавтор исследования Сяо Гао.

В конце лета специалисты Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) создали прототип роботизированной руки, которая управляется диафрагмой и взглядом. «Третью руку» использовали для совершения определенных рутинных или опасных для здоровья действий.

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      Андрей Ставицкий
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