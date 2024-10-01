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09:17, 1 октября 2024Силовые структуры

Родители надругавшихся над российским мальчиком подростков выплатят компенсацию

Суд Кузбасса обязал родителей подростков компенсировать вред 10-летнему мальчику

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящей инстанции о взыскании компенсации морального вреда в пользу 10-летнего мальчика, подвергшегося сексуальному насилию со стороны трех подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области-Кузбасса.

По искам прокурора города Мариинска родители несовершеннолетних насильников должны выплатить пострадавшему 850 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении них было прекращено в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности — двоим 12 лет, а третьему 14 лет. Также суд решил взыскать 250 тысяч рублей с родителей четвертого участника преступления --15-летнего очевидца, который снимал насилие на видео и позже распространил запись среди сверстников. Дело против него также было закрыто.

Мать пострадавшего мальчика, которая обнаружила в интернете видео с надругательством над ее сыном, также добилась компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей вместо 1 миллиона рублей за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Женщина переслала запись родственнице одного из насильников, за что следователи возбудили против нее уголовное дело о распространении порнографии. Позже расследование было прекращено.

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      Любовь Ширижик
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