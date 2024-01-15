Россиянка отправила видео изнасилования сына подростком и попала под статью

На Кузбассе женщине грозит срок за распространение видео с изнасилованием сына

Жительница Кемеровской области стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии с участием несовершеннолетних после отправки подруге видео с надругательствами над ее сыном со стороны подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

11-летнего ребенка женщины изнасиловал 13-летний подросток. О произошедшем мать рассказала подруге и прислала видеоролик, который попал в ее руки. Позднее об этом узнали следователи и возбудили в отношении жительницы Кузбасса уголовное дело по статье 242.1 («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее у подозреваемого в развращении несовершеннолетних девочек курьера из Петербурга нашли шестилетний порноархив с потерпевшими.