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11:38, 5 декабря 2023Силовые структуры

У развращавшего школьниц российского курьера нашли порноархив с потерпевшими

В Петербурге у развращавшего школьниц курьера нашли фото и видео с потерпевшими

Фото: Unsplash

У задержанного в Санкт-Петербурге курьера, подозреваемого в развращении несовершеннолетних девочек, нашли шестилетний порноархив с потерпевшими. Об этом сообщает «Фонтанка».

Полицейские установили, что мужчина с апреля 2017-го по март 2023 года снимал на камеру приглашенных домой девочек-подростков для изготовления порно. Потерпевшие не давали согласие на съемку и ничего не знали о ней. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали действия подозреваемого как незаконное изготовление и оборот порнографии, а также сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.

О задержании 36-летнего доставщика еды из поселка Шушары Петербурга, подозреваемого в надругательстве и развращении трех девочек, стало известно 1 декабря. В отношении мужчины возбудили дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

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