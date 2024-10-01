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19:13, 1 октября 2024Силовые структуры

Россиянин месяц развращал маленьких племянников и племянниц

В Дагестане мужчина развращал малолетних детей своих родственников

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Дагестана на протяжении месяца развращал своих малолетних племянников и племянниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Подозреваемый проживал в Казбековском районе с семьей своей сестры, у которой четверо детей. В течение месяца мужчина домогался малолетних родственников. Жертвами россиянина стали 11-летняя девочка, два ее брата восьми и семи лет и их шестилетняя сестра.

После того как дети пожаловались матери на странные действия своего дяди, она обратилась в полицию. Подозреваемый во всем сознался, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что жителя Сочи приговорили к 16 годам колонии за совращение маленькой дочери.

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      Артем Соколов
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