Россиянина приговорили к 16 годам колонии за совращение маленькой дочери

В Сочи осудили на 16 лет отца за совращение маленькой дочери

В Сочи суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима местного жителя, который совратил свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

По информации следствия, в августе и ноябре 2023 года пьяный мужчина домогался маленькой дочери. По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее сообщалось, что экс-директор российской школы-интерната получил срок за растление детей-сирот.