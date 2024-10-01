Россиянина осудят за совершенную 32 года назад расправу над школьницей из-за наркотиков

В Норильске осудят мужчину за убийство школьницы из-за наркотиков в 1992 году

В Норильске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который в 1992 году расправился с 15-летней школьницей из-за наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 103 УК РСФСР. Он дал признательные показания. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 29 января 1992 года тогда 18-летний обвиняемый пришел в гости к своей 15-летней подруге. Он хотел вместе с ней употребить наркотики, однако несовершеннолетняя отказалась делиться запрещенными веществами. Тогда между нами возник конфликт, в результате которого пьяный фигурант взял нож, отрезал от утюга электрический шнур, который накинул на шею знакомой, из-за чего она потеряла сознание. После он 35 раз ударил пострадавшую ножом.

В полицию обратилась мама девочки, которая нашла ее без признаков жизни в квартире. Следователи возбудили уголовное дело, но тогда не смогли найти виновного.

Ранее в Красноярске россиянину дали 13 лет колонии строгого режима за расправу 24-летней давности.