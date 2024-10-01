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10:32, 1 октября 2024Культура

Стали известны новые подробности о состоянии госпитализированного актера Ливанова

Baza: врачи оценивают состояние Василия Ливанова как тяжелое
Василий Ливанов

Василий Ливанов. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», находится в реанимации. Новые подробности о его состоянии раскрывает издание Baza в Telegram.

По имеющимся данным, в понедельник, 30 сентября, актера прооперировали. На данный момент медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее стало известно, что перед госпитализацией звезда советских фильмов испытывал слабость в теле и ногах. Супруга артиста уточняла, что с ним «все хорошо».

До этого в СМИ появилась информация о том, что Василия Ливанова госпитализировали в Москве. По предварительным данным, у актера случился инсульт.

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      Варвара Кошечкина
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