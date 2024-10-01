Раскрыто состояние госпитализированного актера Ливанова

Mash: перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на слабость в теле

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», перед госпитализацией испытывал слабость в теле и ногах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Также актер жаловался на одышку, нарушение речи и боли в прооперированных местах, уточняет источник. По словам супруги звезды советских фильмов, с ним «все хорошо».

Канал сообщает, что в августе артист уже попадал в больницу с болезнью сердца и сосудов. Тогда ему сделали операцию, в ходе которой удалили тромб и расширили артерии.

Ранее стало известно о госпитализации Василия Ливанова. По предварительным данным, у артиста случился инсульт.