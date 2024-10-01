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14:56, 1 октября 2024Мир

Стали известны сроки разрешения Украине со стороны США бить вглубь России

AP: Байден может разрешить Украине бить вглубь России после выборов в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Действующий американский президент Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России с помощью западного оружия после выборов в США. О сроках пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

«Байден слишком осторожен в вопросе предоставления такого разрешения до выборов. Но как только выборы закончатся, он может дать это разрешение», — рассказал изданию американский законодатель из комитета по внешней политике на условиях анонимности.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары вглубь России собственным оружием, и для этого ей не нужно разрешение США. По его словам, Вашингтон, в свою очередь, продолжит предоставлять помощь Киеву.

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      Лина Пивоварова
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