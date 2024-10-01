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10:47, 1 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об успехе ВС России в Угледаре

ВС России взяли под контроль западную часть Угледара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль западную часть Угледара. Об успехах российских военных сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах Telegram-канал «Иди и смотри».

«Западная часть города перешла под контроль Российской армии», — приводятся в публикации слова анонимного собеседника канала.

Отмечается, что ВСУ продолжают контролировать лишь северную часть города, в то время как российские войска открывают наступление в сторону Богоявленки, куда, предположительно, должны эвакуироваться оставшиеся в Угледаре украинские соединения.

Ранее боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил о невозможности вывода войск из Угледара. По его словам, ВС России взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации из города.

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      Глеб Палехов
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