В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и Нетаньяху после атаки Ирана

Песков: планов о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху нет

Планов о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в настоящий момент нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О намерении Тель-Авива провести переговоры с Кремлем ранее сообщил портал Ynet.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

В Тегеране предупредили, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на удары. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила, что в ближайшие часы ВВС страны нанесут удар, «результат которого увидит весь Ближний Восток».