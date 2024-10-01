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22:05, 1 октября 2024Россия

В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и Нетаньяху после атаки Ирана

Песков: планов о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху нет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Планов о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в настоящий момент нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О намерении Тель-Авива провести переговоры с Кремлем ранее сообщил портал Ynet.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

В Тегеране предупредили, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на удары. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила, что в ближайшие часы ВВС страны нанесут удар, «результат которого увидит весь Ближний Восток».

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      Марина Совина
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