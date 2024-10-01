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15:18, 1 октября 2024Мир

В Нидерландах обеспокоились риском обострения конфликта на Украине при новом генсеке НАТО

Партия FVD: позиция генсека НАТО Рютте может обострить конфликт на Украине
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Mikko Stig / Reuters

Нидерландская партия «Форум за демократию» (FVD) считает, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может обострить конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте партии, опубликованном в связи с вступлением политика в должность.

«Сегодня Марк Рютте был официально назначен генеральным секретарем НАТО, и он сразу же подлил масла в огонь и без того взрывоопасного геополитического климата. В своих первых заявлениях он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является для него главным приоритетом. Кроме того, он хочет и дальше поддерживать режим [украинского лидера Владимира] Зеленского военными средствами. Это тревожные сигналы того, что конфликт может только обостриться», — говорится в тексте заявления.

По мнению партии, такая позиция является «опасной и безответственной». FVD призвала отказаться от поставок оружия Киеву и вместо этого сосредоточиться на мирных переговорах.

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генсека НАТО. Он сменил Йенса Столтенберга, который занимал пост рекордные десять лет. Сразу после вступления в должность Рютте назвал Украину и повышение расходов стран — членов объединения на оборону своими приоритетами на посту главы альянса. Политик также заявил, что Украина должна получить место в НАТО.

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      Лина Пивоварова
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