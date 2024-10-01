В Нидерландах обеспокоились риском обострения конфликта на Украине при новом генсеке НАТО

Нидерландская партия «Форум за демократию» (FVD) считает, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может обострить конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте партии, опубликованном в связи с вступлением политика в должность.
«Сегодня Марк Рютте был официально назначен генеральным секретарем НАТО, и он сразу же подлил масла в огонь и без того взрывоопасного геополитического климата. В своих первых заявлениях он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является для него главным приоритетом. Кроме того, он хочет и дальше поддерживать режим [украинского лидера Владимира] Зеленского военными средствами. Это тревожные сигналы того, что конфликт может только обостриться», — говорится в тексте заявления.
По мнению партии, такая позиция является «опасной и безответственной». FVD призвала отказаться от поставок оружия Киеву и вместо этого сосредоточиться на мирных переговорах.
1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генсека НАТО. Он сменил Йенса Столтенберга, который занимал пост рекордные десять лет. Сразу после вступления в должность Рютте назвал Украину и повышение расходов стран — членов объединения на оборону своими приоритетами на посту главы альянса. Политик также заявил, что Украина должна получить место в НАТО.