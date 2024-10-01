На Украине мужчину неделю вытаскивали из военкомата

«Страна.ua»: в Одессе мужчину удерживали в военкомате

В Одессе мужчину удерживали в сборном пункте военкомата неделю. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Мужчину отпустили спустя неделю после задержания на основании приговора суда Одессы. В нем говорится о том, что задержанный не числится в списке разыскиваемых в приложении «Резерв».

В приговоре также упоминается, что задержание мужчины является незаконным, и военкомат обязали его отпустить. О других подробностях не сообщается.

Ранее министерство обороны Украины обязало сотрудников военкоматов носить с собой видеорегистраторы. По информации ведомства, целью этого предписания является «фиксация действий уполномоченных представителей».