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11:08, 1 октября 2024Россия

В Роспотребнадзоре раскрыли число случаев заражения новым штаммом коронавируса

Роспотребнадзор: в России всего выявили семь случаев штамма коронавируса XEC

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В России за все время наблюдений выявили семь случаев заражения новым штаммом коронавируса XEC. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Telegram.

В санитарной службе подчеркнули, что ее специалисты продолжают следить за ситуацией с этим вариантом COVID-19.

В Роспотребнадзоре добавили, что за неделю в России выявили свыше 35 тысяч случаев коронавируса, что на 3,2 процента ниже, чем за предыдущий аналогичный период. На данный момент в стране преобладает штамм JN.1

О том, что в России начал распространяться новый вариант коронавируса XEC Роспотребнадзор сообщил 21 сентября. Там уточнили, что штамм проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона. Его симптомы — головная боль, усталость, насморк, кашель, потеря аппетита и обоняния, боль в горле, а также лихорадка.

25 сентября санитарная служба заявляла о двух зараженных XEC в России — в Уфе, а также в Ростовской области. По данным специалистов, штамм наиболее распространен во Франции.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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