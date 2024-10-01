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21:01, 1 октября 2024Моя страна

В Свердловской области спасли больного лебедя

На реке Чусовой в Свердловской области спасли больного лебедя

Кадр: Telegram-канал Свердловская область • ОТВ

На реке Чусовой в Свердловской области нашли больного лебедя и спасли. Об этом рассказали в Telegram телеканала ОТВ.

Команда орнитологов-спасателей и волонтеров обнаружила животное на берегу и оперативно спасла птицу. В опубликованном видео видно, как специалисты забирают животное и держат на руках. По данным экспертов, у лебедя обнаружилась врожденная патология, из-за которой он не мог летать.

Уточняется, что животное увезли в приют в Нижний Тагил.

В октябре 2023 года на Сахалине также спасли раненого лебедя. Птицу заметили на побережье в Невельском районе острова. На место были вызваны спасатели, представители лесничества и фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин».

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      Екатерина Ештокина
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