За операцией Израиля в Ливане разглядели корыстные цели Нетаньяху

Политолог Бочаров: Нетаньяху зарабатывает политические очки за счет «Хезболлы»

Одной из целей проведения военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ливанской радикальной группировки «Хезболла» является стремление израильского руководства заработать политические очки, чтобы они перевесили допущенные просчеты. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал востоковед и программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Я думаю, что [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху понимает, что по завершению военных действий ему будут заданы вопросы. Возможно, он пытается набрать дополнительные политические очки за счет ликвидации лидеров "Хезболлы"», — заметил он.

По окончании военных действий в Израиле вполне возможно создание специальных комиссий для расследования допущенных просчетов, как это было после завершения других арабо-израильских конфликтов, напомнил эксперт. А теракт 7 октября 2023 года, который случился во время правления Биньямина Нетаньяху, можно считать провалом со стороны сил безопасности, считает Бочаров.

Ранее Биньямин Нетаньяху объяснил причины ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам израильского премьера, его устранение было необходимым условием для возвращения жителей северного Израиля в свои дома.