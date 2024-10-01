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11:40, 1 октября 2024Силовые структуры

Задержанный ФСБ украинец признался на видео в передаче сведений СБУ

ФСБ показала видео с признанием украинца, шпионившего в Запорожской области
Начало событий в новости Украинец шпионил в Запорожской области и попался ФСБ

ФСБ показала видео задержания гражданина Украины, который причастен к передаче данных о местоположении российских Вооруженных сил. Запись публикует ТАСС.

На кадрах виден момент задержания. Силовики надевают наручники на подозреваемого. Мужчина дает признательные показания. Со слов задержанного, с ним в 2023 году связались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и предложили передавать данные о расположении Вооруженных сил России на территории Запорожской области для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже.

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      Артем Соколов
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